Тюменцам может повстречаться богомол

10:29 31 июля 2021
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pixabay.com

Тюменка Мария во время рабочего дня увидела на своем окне необычное насекомое, им оказался богомол. Известно, что они проживают в тропиках и субтропиках, но оказалось, что его можно встретить и на юге Тюменской области.

Как рассказал тюменский эксперт в области флоры и фауны Павел Ситников, этих насекомых не так давно стали у нас находить.

"Богомол обыкновенный занесен в 4 категорию новой Красной книги региона. Здорово, и до Тюмени добрался! Впрочем, они неплохо летают", — отметил натуралист.

Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук ранее объясняла, что из-за глобального потепления климата некоторые виды насекомых расширяют ареал обитания в северном направлении. Так, на юге Тюменской области уже были найдены богомол, кузнечик-пластинокрыл обыкновенный, саранча перелетная и ряд других южных видов, которые ранее здесь не водились, пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: Красная книга , фауна
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