Тюменцам может повстречаться богомол

Тюменка Мария во время рабочего дня увидела на своем окне необычное насекомое, им оказался богомол. Известно, что они проживают в тропиках и субтропиках, но оказалось, что его можно встретить и на юге Тюменской области.

Как рассказал тюменский эксперт в области флоры и фауны Павел Ситников, этих насекомых не так давно стали у нас находить.

"Богомол обыкновенный занесен в 4 категорию новой Красной книги региона. Здорово, и до Тюмени добрался! Впрочем, они неплохо летают", — отметил натуралист.

Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук ранее объясняла, что из-за глобального потепления климата некоторые виды насекомых расширяют ареал обитания в северном направлении. Так, на юге Тюменской области уже были найдены богомол, кузнечик-пластинокрыл обыкновенный, саранча перелетная и ряд других южных видов, которые ранее здесь не водились, пишет "Тюменская область сегодня".