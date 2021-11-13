Белки активизировались в Затюменском экопарке

Шустых белок можно встретить во многих уголках и на центральных аллеях экопарка Затюменский. Они уже поменяли летний окрас на зимний, но их по-прежнему легко заметить, тем более что многие спускаются с деревьев вниз за угощением, много перемещаются по земле и роются в опавшей листве.

Горожане не только наблюдают за зверьками, фотографируют, но и приносят им еду. На пеньках, под деревьями и в кормушках можно обнаружить сухие яблоки, грецкие орехи, арахис, сухарики, семечки и даже морковку. Судя по фото, белки и сами делают запасы на зиму.