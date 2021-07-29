Тюменцы прикоснутся к творчеству Микеланджело

Интерактивное мероприятие "Ученики Микеланджело" состоится 1 августа в 15:00 в музейном комплексе им. Словцова.
Микеланджело Буонарроти был одним из величайших художников всех времён и народов. На занятии гости музея узнают, каким образом мастер создал своё самое знаменитое творение, и попробуют себя в роли учеников.
Музейный комплекс им. Словцова находится по адресу: ул. Советская, 63. Билеты можно приобрести на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. Возрастная категория 0+
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