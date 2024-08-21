В Тюмени откроется выставка современного искусства

Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

В главном корпусе музейного комплекса им. Словцова 21 августа состоится открытие выставки современного искусства "Культурный слой". Экспозиция предоставит уникальную возможность погрузиться в исследование локальной идентичности через призму современного искусства.

Выставка "Культурный слой" охватывает художественную жизнь Тюмени с 2000 по 2024 год и демонстрирует, как культурные потоки переплетаются друг с другом. Проекты, созданные молодыми художниками до 2010 года, стали основой для появления новых творческих инициатив в последующие годы.

Важным аспектом выставки является исследование этнической культуры через мифологию, фольклор, традиции и национальные ремесла русской, татарской, хантыйской и мансийской культур. Посетители смогут увидеть, как 29 тюменских художников обращаются к историческим, этническим и географическим темам в поисках новых форм диалога между прошлым, настоящим и будущим.

Участники выставки – художники: Александр Кузьмин, Александра Жернова, Александра Мельникова, Александра Юрчак, Анастасия Васильева, Анна Алексеева, Артем Долгих, Вадим Рейман, Василий Кириллов, Дарья Щелкун, Диана Гатауллина, Диана Окаева, Евгений Проводенко, Евгения Овчинникова, Евгений Молоков, Елена Клейман, Екатерина Чикерева, Жаслан Тасымов, Константин Росляков, Кристина Бабина, Кристина Шилина, Ксения Баданова, Лада Ладная, Максим Родионов, Никита Плеханов, Розалия Халитуллина, Савелий Мельчаков, Эльвира Хусаинова, Юлия Миллер.

Главный корпус музейного комплекса им. Словцова расположен по адресу: ул. Советская, 63. Выставка "Культурный слой" будет доступна для посещения до 25 февраля 2025 года со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00. Стоимость билетов – 250 рублей, возможна оплата "Пушкинской картой". Узнать подробности и приобрести билеты онлайн можно на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. Возрастная категория 16+.