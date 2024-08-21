Виды "уходящей" Тюмени представлены в музее "Усадьба Колокольниковых"

Картина Нины Загребиной

В музее "Усадьба Колокольниковых" работает выставка "Мозаика города", демонстрирующая работы художницы Нины Загребиной, посвященные образам "уходящей" Тюмени.

Работы Нины Георгиевны отсылают к историческому архитектурному нарративу города, а именно старинным домам, которые украшают улицы современной Тюмени, а также восстановленным видам уже утраченных строений и районов. Художница с большим вниманием и теплотой относится к истории города, и выставка создаёт живой образ Тюмени, которую могли видеть жители более ста лет назад.

Музей "Усадьба Колокольниковых" расположен в Тюмени по адресу: ул. Республики, 18 и 20. Выставка "Мозаика города" доступна для посещения до 20 октября со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00. Стоимость билетов – до 150 рублей, приобрести билеты онлайн можно на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения, доступна оплата по "Пушкинской карте". Возрастная категория 0+.