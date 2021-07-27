Увидеть выставку работ Остапа Шруба тюменцы могут до конца июля

Фото предоставлено ЦГБС

В Центральной городской библиотеке Тюмени подвели итоги конкурса на лучшие отзывы о выставке работ Остапа Шруба. Победители получили наборы открыток с репродукциями картин живописца.

Остап Шруб (1924-1999) — член союза художников СССР. Живописец, монументалист, график. Остап Павлович прошел Великую Отечественную войну, и в мирное время художник оставался "солдатом искусства". Военная тема стала одной из важнейших в творчестве мастера.

Выставка продолжит работу до конца июля.