Увидеть выставку работ Остапа Шруба тюменцы могут до конца июля

17:37 26 июля 2021
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Фото предоставлено ЦГБС

В Центральной городской библиотеке Тюмени подвели итоги конкурса на лучшие отзывы о выставке работ Остапа Шруба. Победители получили наборы открыток с репродукциями картин живописца.

Остап Шруб (1924-1999) — член союза художников СССР. Живописец, монументалист, график. Остап Павлович прошел Великую Отечественную войну, и в мирное время художник оставался "солдатом искусства". Военная тема стала одной из важнейших в творчестве мастера. 

Выставка продолжит работу до конца июля.

Теги: выставка
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