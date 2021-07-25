Музей "Дом Машарова" познакомит тюменцев с мастерством создания глиняных изделий

Музей "Дом Машарова" приглашает всех желающих принять участие в мастер-классе "Волшебная глина". Мероприятия состоятся 31 июля и 1 августа в 17:00, 18:00 и 19.00.

Гончарное искусство - это покорение всех четырех стихий: огня, воды, земли и воздуха. Каждая работа уникальна и раскрывает душу мастера, показывает его талант, мастерство и способность видеть прекрасное в том, что кажется обычным. Во время мастер-класса "Волшебная глина" гости музея познакомятся с мастерством создания глиняных изделий, попробуют себя в роли мастера и создадут свое собственное изделие из обычного кусочка глины, которое будет радовать каждый день.

Музей "Дом Машарова" расположен по адресу: ул. Ленина, 24. Материалы для мастер-класса предоставляются. Стоимость участия 300 рублей с человека. При покупке билета на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения стоимость составит 285 рублей. Подробности по телефону: +7 (3452) 46-13-10. Возрастная категория 6+.