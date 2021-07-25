Заводоуковские музейщики знакомят с историей края детей и гостей города

Фото заводоуковского краеведческого музея

Сотрудники Заводоуковского краеведческого музея провели для детей ознакомительную пешую экскурсию, а для отдыхающих в "Ингале" подготовили лекцию о местных археологических памятниках.

Пешеходную экскурсию "Добро пожаловать в Заводоуковск" музейщики провели по центральной части города для ребят, отдыхающих на летней досуговой площадке детской библиотеки. Дети услышали рассказ о славных страницах, вписанных в историю края заводоуковскими хлеборобами, познакомились с творчеством художника СтаниславаПоповича, узнали об истории пешеходного бульвара, что символизирует герб Заводоуковска и почему привокзальную площадь именуют сердцем города.

Для отдыхающих в SPA-отеле "Ингала" сотрудники музея провели лекцию "Тайны Ингальской долины" и рассказали об археологических памятниках Заводоуковского городского округа. С помощью видео презентации слушатели смогли перенестись на 8 тысяч лет назад, в каменный век, к поселениям древних угров - предками современных хантов и манси. Они жили оседло и занимались рыболовством. В бронзовом веке здесь жили андроновцы, относящиеся к индоевропейской языковой семье. Лектор рассказал и о великом переселении народов, установлении Тюркского каганата, монгольском нашествии и появлении Сибирского ханства, сообщили в краеведческом музее.