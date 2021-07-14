В Тюменской области пять действующих лесных пожаров

По данным Тюменской авиабазы, за последние сутки в регионе зафиксирован 1 лесной пожар на площади 180,0 га. Число действующих лесных пожаров, в том числе локализованных, 5. Также за прошедшие сутки ликвидировано 3 лесных пожара на площади 47,5 га.

В Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим, в рамках которого по 30 июля запрещено посещение гражданами лесов за исключением:

- граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах;

- граждан, осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке;

- граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности;

- граждан, пребывающих в лесах в целях добывания пернатой дичи для осуществления в соответствии с действующим законодательством любительской и спортивной охоты в Тюменской области.

В рамках особого противопожарного режима по-прежнему действуют:

- запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора;

- запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях;

- запрет организациям на проведение пожароопасных работ.

За нарушение гражданами запрета на посещение лесов предусмотрена административная ответственность по ст. 3.19 Кодекса Тюменской области об административной ответственности, сумма административного штрафа — от 1 до 2 тысяч рублей. Кроме того, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрено привлечение виновных лиц к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ (административный штраф на граждан в размере от 4 до 5 тыс. руб.; на должностных лиц от 20 до 40 тыс. руб.; на юридических лиц от 300 до 500 тыс. руб.).

В случае нарушения правил пожарной безопасности, в результате которого возник лесной пожар без причинения ущерба лесным насаждениям, ответственность предусмотрена по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ (адм. штраф на граждан в размере 5 тыс. руб.; на должностных лиц — 50 тыс. руб.; на юридических лиц — от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.).

В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений вследствие лесного пожара виновные лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 261 Уголовного кодекса РФ.

При обнаружении лесного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение "Берегите лес" или по короткому номеру 112.