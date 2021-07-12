Тюменец выиграл полмиллиона рублей на свою "Чёткую драму"

Денис Рекало из Тюменской области на грантовый конкурс "Тавриды" представил проект "Фестиваль современной молодёжной драматургии "Чёткая драма" и выиграл 495 000 рублей на его реализацию.

"Первые столкновения с реалиями взрослой жизни и следующие за этим разочарования, попытки понять себя, обрести свое место в жизни, найти дело по душе, проблема отношений с родными и друзьями, счастье и горечь первой любви – обо всем этом смогут рассказать участники нашего проекта. Мы сделали центром внимания мысли, чувства и эмоции молодого поколения и дадим возможность раскрыть их на сцене. "Четкая драма" поддержит и поможет развить таланты молодежи Тюменской области: студентов и абитуриентов творческих специальностей, а также лидеров молодежных объединений и творческих сообществ", – рассказывает Денис.

Итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках образовательного заезда "Артполяна" арт-кластера "Таврида" подвели 11 июля. Заезд объединил арт-школу эффективного управления театральными и концертными площадками и Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters по направлению "Театр".

Всего в рамках образовательного заезда на публичных защитах Всероссийского конкурса молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу "Россия – страна возможностей", был представлен 31 проект. Экспертная комиссия конкурса рекомендовала к присуждению грантовых средств одиннадцать проектов на общую сумму 5 015 000 рублей, сообщили в тюменском Медиацентре.



