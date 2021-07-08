Моор предложил наградить за мужество двух сотрудниц Сбербанка

17:51 08 июля 2021
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Сотрудницы тюменского отделения Сбера Наталья Белоногова и Ксения Чернецева работают в офисе на Червишевском тракте, куда накануне с зашел мужчина, заявил о бомбе и потребовал выдать ему 15 млн рублей. Девушки не растерялись - вывели посетителей из помещения и вызвали полицию.

Губернатор Александр Моор отметил в соцсетях, что восхищен отвагой и смелостью тюменок: 

Никто тогда не знал, что в рюкзаке муляж. Опасность была реальной. Первое, что требовалось – вывести из помещения людей, что и сделали менеджер Наталья Белоногова и руководитель офиса Ксения Чернецева. Девушки, сохраняя спокойствие, вызвали полицию, на протяжении часа говорили со злоумышленником и убедили выйти с деньгами на улицу. Где его и обезвредили сотрудники правоохранительных органов. Отвага девушек восхищает.

Смелость Натальи Белоноговой и Ксении Чернецевой достойна Знака отличия Тюменской области "За мужественный поступок", уверен глава региона. 

Теги: Александр Моор , губернатор , Сбербанк
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