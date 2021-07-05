Тюменцев обучат древнейшему гончарному искусству

Музей "Дом Машарова" приглашает тюменцев на мастер-класс "Волшебная глина" по уникальной технике Нерикоми. Гости музея своими руками создадут потрясающее изделие и ближе познакомятся с одной из самых красивых и утонченных японских техник.

Гончарное искусство богато удивительными и разнообразными техниками, которые зародились в глубокой древности, и существуют до сих пор. Нерикоми является древнейшей из них. Создание керамики в технике Нерикоми - в высшей степени кропотливая работа, завораживающая не только итоговым видом изделия, но и процессом создания. Смешения двух и более цветных керамических масс на гончарном круге позволяют творить невероятные, уникальные предметы, которые невозможно повторить.

Принять участие в мастер-классе можно 17 и 18 июля в 13:00 и 16:00 в музее "Дом Машарова" по адресу: ул. Ленина, 24. Мероприятие проводится для групп до трёх человек, стоимость участия - 200 рублей с посетителя. При покупке билета онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения стоимость составит 190 рублей. Подробности по телефону: 8 (3452) 46-13-10. Возрастная категория 6+