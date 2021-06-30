У жителя Ялуторовска из мочевого пузыря извлекли 10-сантиметровый камень

В Областную больницу № 23 в Ялуторовске в экстренном порядке поступил пожилой пациент с мочекаменной болезнью.

"В Ялуторовске такие операции раньше не выполнялись. Да и этот пациент должен был планово оперироваться в Тюмени, — объясняет хирург-уролог Джасур Садиров. — Но его состояние резко изменилось, камень занял весь просвет мочевого пузыря и полностью перекрыл отток мочи. Это опасное состояние, требующее незамедлительной реакции врачей".

По словам доктора, на развитие мочекаменной болезни могут влиять различные причины —от наследственной предрасположенности и хронических воспалительных заболеваний до плохого качества воды, однообразной пищи и дефицита витаминов.

В данном случае образованию конкрементов способствовал простатит. А камень, в свою очередь, спровоцировал застой мочи и двусторонний гидронефроз – поражение почек.

По показаниям 71-летнему мужчине была выполнена цистолитотомия под общей анестезией —это открытая полостная операция, во время которой хирург производит рассечение стенки мочевого пузыря. Далее из него извлекается камень нередко по частям. И завершается операция ушиванием мочевого пузыря и раны.

"На все нам понадобился примерно час, – говорит Джасур Садиров. – Сейчас пациент еще в реанимации, но отток мочи возобновился. Это хорошо. Хотя, конечно, и послеоперационная реабилитация, и консервативное лечение ему еще предстоят".