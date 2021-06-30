Нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" отмечены трое медицинских работников

За работу в период режима повышенной готовности трое медицинских работников награждены нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью". Торжественная церемония прошла в Тюменской городской думе 24 июня.

Награды удостоены директор территориального центра медицины катастроф Областной больницы № 1 Евгений Наумов, фельдшер скорой медицинской помощи Светлана Рубцова и младшая медицинская сестра Татьяна Вострых.

Под руководством Евгения Наумова в Тюменской области проходило становление и развитие службы медицины катастроф. В период пандемии на базе центра была организована работа транспортных бригад перевозки пациентов с COVID-19.

Евгений Михайлович часто встречается со школьниками и студентами, проводит мастер-классы по оказанию первой помощи. Награжден Благодарственным письмом президента Российской Федерации, Почетной грамотой Минздрава РФ, отмечен нагрудным знаком "Отличник здравоохранения".

Светлана Рубцова - фельдшер станции скорой медицинской помощи. За 35 лет работы она отмечена Благодарностью министра здравоохранения России, медалью "За верность профессии" и другими наградами. Занимается обеспечением сотрудников выездных бригад и подстанций скорой медицинской помощи необходимыми лекарствами. Во время пандемии Светлана Петровна уделяла особое внимание бесперебойному снабжению структурных подразделений станции скорой медицинской помощи средствами индивидуальной защиты.

За 35 лет работы фельдшер станции скорой медицинской помощи Светлана Рубцова отмечена Благодарностью министра здравоохранения России, медалью "За верность профессии" и другими наградами.

Татьяна Вострых - младшая медицинская сестра по уходу за больными областной инфекционной клинической больницы с марта 2020 года ухаживает за пациентами с коронавирусом.

"День медицинского работника, как было сказано сегодня на заседании городской думы - теперь один из главных праздников для нас, - считает председатель комиссии по поощрениям Надежда Ачкасова. - Мы все от них зависим и очень им благодарны. О поощрении медицинских работников ходатайствуют депутаты, обращаются сами медицинские организации и общественники, в списках не только врачи, но медсестры и санитары. Все обращения мы очень внимательно изучаем на комиссии".

Напомним, что муниципальная награда "За заслуги перед городом Тюменью" утверждена на заседании городской думы в 2019 году. Эта вторая по значимости награда после звания "Почетный гражданин города Тюмени". Нагрудным знаком отмечают тюменцев за вклад в развитие города, патриотическое воспитание молодежи, сохранение культурных и духовных ценностей.