В Тюменской области 38 стобалльных результатов на ЕГЭ

В регионе двое выпускников набрали 100 баллов на экзамене по истории, четверо стали стобалльниками по физике. Это ученики тюменских школ № 7 и 92, гимназии ТюмГУ и один выпускник прошлых лет. Об этом сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

В общей сложности на счету выпускников региона на сегодняшний день 38 высших результатов: 100 баллов набрали 7 ребят на ЕГЭ по математике, 2 — по истории, 4 — по литературе, 5 — по географии, 13 — по русскому языку, 3 — по химии и 4 — по физике.

В регионе есть первая выпускница, получившая максимальный балл по двум предметам — русскому языку и географии.

Скоро станут известны итоги ЕГЭ по биологии, иностранным языкам.