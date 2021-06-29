В Тюменской области 38 стобалльных результатов на ЕГЭ

11:28 29 июня 2021
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В регионе двое выпускников набрали 100 баллов на экзамене по истории, четверо стали стобалльниками по физике. Это ученики тюменских школ № 7 и 92, гимназии ТюмГУ и один выпускник прошлых лет. Об этом сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

В общей сложности на счету выпускников региона на сегодняшний день 38 высших результатов: 100 баллов набрали 7 ребят на ЕГЭ по математике, 2 — по истории, 4 — по литературе, 5 — по географии, 13 — по русскому языку, 3 — по химии и 4 — по физике.

В регионе есть первая выпускница, получившая максимальный балл по двум предметам — русскому языку и географии.

Скоро станут известны итоги ЕГЭ по биологии, иностранным языкам.

Теги: ЕГЭ
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