У тюменцев изъяли 70 единиц оружия

На территории Тюменской области сотрудники Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие "Арсенал". В течение нескольких дней правоохранители осуществили более 450 проверок в целях контроля за оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и взрывных устройств.

"В ходе оперативно-профилактического мероприятия изъято более 70 единиц зарегистрированного гладкоствольного и огнестрельного оружия. По выявленным правонарушениям установленных правил оборота оружия составлено более 60 административных протоколов.Также гражданами добровольно сдано на утилизацию 30 единиц оружия различных видов", — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.