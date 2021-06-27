В России впервые организовали онлайн-марафон "ЯМолодость"

Фото - АНО «Россия – страна возможностей»

Росмолодежь инициировала проведение онлайн-марафона в официальной группе ведомства "ВКонтакте" с 26 по 27 июня в честь Дня молодежи.

Желающие присоединятся к просветительским лекциям Российского общества "Знание", познакомятся с историями успеха участников президентской платформы "Россия – страна возможностей" и узнают о возможностях проекта "Другое дело". Авторы идей для нацпроектов России представят инициативы на дискуссионных площадках.

В первый день участники проектов платформы "Россия – страна возможностей" поделились, как добиться успеха в профессии. Победительница конкурса "Учитель будущего" Элина Стрейкмане рассказала, почему решила стать учителем русского языка и литературы, какие особенностями преподавания в школах. Ильмира Гильмутдинова, финалистка трека "Здравоохранение" конкурса "Лидеры России" 2020 года, кандидат медицинских наук, отметила особенности работы в биомедицине и представила свой проект – онлайн-платформу "COVID – REHAB" для реабилитации и восстановления пациентов, переболевших коронавирусом.

На онлайн-марафоне прошла презентация платформы "Другое дело" АНО "Россия – страна возможностей". Это интернет-портал с игровой механикой. Участник за свои достижения и общественно-полезную активность на платформе и вне ее получает баллы, за которые может получить призы.

Сегодня на онлайн-марафоне состоится презентация лучших идей молодежи по включению в национальные проекты России. Также в эти дни по всей стране губернаторы проведут неформальные встречи с молодежью: в Республике Алтай глава и председатель правительства выйдут на пробежку с молодыми активистами, в Брянской области пройдет дружеский хоккейный матча, в Калининградской области – экскурсия на корабле, в ХМАО – мастер-класс по изготовлению открыток древним народным способом.

На городских мостах появятся арт-инсталляции, отражающие ценности молодежи. Участники "Большой перемены" на онлайн-эстафете "Молодежь меняет мир" запишут видеообращения, где поделятся своими достижениями. Волонтеры #МыВместе со всеми желающими присоединятся к добровольческим акциям #МолодежьПомогает, сообщили в АНО "Россия – страна возможностей".