Врач-фтизиатр из села Исетское стала призером Всероссийского конкурса врачей

В министерстве здравоохранения РФ определили победителей Всероссийского конкурса врачей. На третий этап Всероссийского конкурса врачей в 2021 году поступило 609 работ из 58 субъектов Российской Федерации и 8 федеральных органов.

В номинации "Лучший фтизиатр" второе место у Натальи Демчук — врача-фтизиатра ГБУЗ ТО "Областная больница № 13" (село Исетское). Наталья Дмитриевна работает районным фтизиатром в противотуберкулезном кабинете областной больницы с 1995 года, общий же фтизиатрический стаж — 37 лет.

Ее работа – от анализа эпидситуации по туберкулезу на участке до консультативной помощи семье, в которой выявлен больной туберкулезом — ложится в сухие цифры статистики. Но именно они демонстрируют качество оказания противотуберкулезной помощи населению Исетского района.

По данным Областного клинического фтизиопульмонологического центра, Исетское на протяжении многих лет остается в числе благополучных по эпидемиологическим показателям территорий. Во многом это заслуга Натальи Дмитриевны, которая в грамотной системе организации противотуберкулезной помощи в Тюменской области может мобилизовать свою службу и помощников в лице врачей общей лечебной сети и представителей власти на селе.

Ее предложения, которые оценила конкурсная комиссия: расширять охват флюорографическими обследованиями, иммунодиагностикой, повышать санитарную грамотность населения и туберкулезную настороженность у специалистов общей лечебной сети, пропагандировать здоровый образ жизни как лучшее профилактическое средство защиты от туберкулеза.

"Считаю, что работая врачом, просто необходимо иметь активную жизненную позицию. Это прибавляет уважения, авторитета среди населения. Что, конечно, влечет за собой успехи в работе. Люди тебя видят в действии не только в больнице, но и в общественной жизни. Участвуешь в жизни района, например спортивной, общественной. Творческие конкурсы, театральная жизнь, районные праздники – во всем ощущаешь радость бытия! Своим образом жизни утверждаешь лозунг "Жизнь прекрасна!", это переносится и на пациентов. Люди внимательнее отнесутся к твоей пропаганде ЗОЖ, профилактической работе (беседы, лекции), им более убедительным покажется твое мнение о ежегодной флюорографии, например", — рассказала Наталья Демчук.