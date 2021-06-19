Тюменские студенты выскажут свое мнение о ведении финансов и выборе жилья

Студенты вузов Тюменской области примут участие в фокус-группе на тему финансов, семьи и выборе жилья. Мероприятие пройдет в рамках Исследования студенческой среды 24 июня, для участия потребуется регистрация.

"Мы хотим составить полное представление о студентах Тюменской области. Нам важно узнать их мнение по каждому вопросу – как они относятся к деньгам, какое жилье предпочитают на время обучения, сами ли они за него платят, а также, как подходят к отношениям и планированию семьи", ‒ сообщила председатель Студенческого совета Тюменской области Дания Апасова.

На фокус-группах будут проверяться гипотезы, которые будут сформулированы в ходе онлайн-анкетирования, пишет "Мегатюмень".

Отметим, Исследование студенческой среды – это проект Студенческого совета Тюменской области, в ходе которого студенты высказывают свое мнение по шести темам: "образование", "внеучебная деятельность", "карьера", "жилье", "финансы", "семья". Исследование проходит в трех форматах – онлайн-анкетирование, фокус-группы и интервью. Результаты будут опубликованы в открытом доступе.