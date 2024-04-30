Питерские студенты будут практиковаться на заводе в Тюмени

Предприятие "Базовое машиностроение" заключило договор с одним из старейших в России вузов - Санкт-Петербургским горным университетом. - У нас давние дружеские отношения с этим учебным заведением и сейчас, ко взаимной пользе, мы их продолжим новым партнерством, - говорит генеральный директор завода "Базовое машиностроение" Павел Гончаров.

Мы договорились о сотрудничестве сразу по нескольким направлениям. Это учебно-ознакомительная практика для студентов первого курса, технологическая и преддипломная практика для студентов старших курсов, а также итоговая практика для выпускников в качестве стажеров-инженеров.

За экспертной помощью на завод обратились и тюменские колледжи.- С этого года в образовательной программе техников-механиков при окончании Многопрофильного колледжа ТИУ по направлению "Монтаж и техническое обслуживание промышленного оборудования", кроме сдачи дипломной работы, предусмотрен демонстрационный экзамен в виде сборки выпускником специального изделия, - пояснил главный специалист Многопрофильного колледжа ТИУ по направлению "Монтаж и техническое обслуживание промышленного оборудования" Сергей Нетесов.

Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.