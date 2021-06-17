В Тюменской области стали известны результаты ЕГЭ по литературе, географии и химии

13:25 17 июня 2021
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31 мая выпускники сдавали первые экзамены кампании ЕГЭ-2021: литературу, географию и химию. Максимальный балл по трем предметам получили 12 ребят из Тюмени и Тобольска: по географии — 5 человек, по литературе — 4, по химии — 3.  

202 тюменских одиннадцатиклассников стали высокобалльниками: по литературе – 48 человек, по химии — 110, по географии — 44 человека. Ребята набрали от 81 до 100 баллов за экзамен.

Узнать результаты экзаменов ребята могут на официальном информационном портале ЕГЭ.

Теги: ЕГЭ
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