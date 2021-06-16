Выставка "Память сердца" в рамках акции "Приобщение" откроется в селе Викулово

Фото: ТМПО

В муниципальном автономном учреждении культуры "Центр культуры и досуга Викуловского района" (МАУК "ЦКД") с 18 июня по 3 октября в рамках акции "Приобщение" будет работать выставка "Память сердца" из фондов ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение".

Стремительно течение времени, ускользают в прошлое дни, месяцы, годы. Великая Отечественная война стала историей, но в памяти людей всего мира навсегда останется подвиг нашего героического народа отстоявшего Родину, свободу, мир и жизнь будущих поколений. 22 июня 1941 года – рубеж для истории нашей страны, когда жизнь навсегда разделилась на До и После.

Тяжелейшие страдания и страшные испытания выпали на долю поколения военного времени. Путь к победе был непрост. Героические события, людские потери – все это части большой летописи Победы. Миллионы людей в тылу своим трудом делали все для Родины и фронта, чтобы приблизить этот счастливый день. Искусство не оставалось в стороне и чувствовало течение времени. После войны появилось немало художников, объединенных общей темой и стремлением отдать дань героизму, мужеству и самоотверженности людей. Картины, представленные на этой выставке, написаны тюменскими художниками, работающими в разных жанрах.

Борис Иванович Паромов (1947 г.р.), член Союза художников России, участник городских, региональных, республиканских выставок, принадлежит к первому послевоенному поколению. Великая Отечественная война волновала автора еще с молодых лет. На выставке представлено полотно "Алексей!" ("Военная кинохроника"), которое он написал в 1975 году. В основе сюжета – реальное событие.

В пространстве известного и любимого многими тюменцами Сиреневого зала кинотеатра "Темп" демонстрируются кадры кинохроники. Центральная фигура картины – женщина с протянутыми, к потоку света, исходящего от холста кинозала, руками. Мать, увидевшая в кадрах хроники, среди атакующих солдат своего сына, погибшего на войне. Мгновение, подарившее женщине радость от мимолетной встречи с сыном. Он остался лишь в ее памяти и кадрах кинохроники молодым, озорным пареньком, с доброй улыбкой сгинувшим в бездне войны разверзшейся ранним утром 22 июня 1941 года. Эхо войны прокатывается по переполненному зрительному залу, главная героиня здесь не одна. Автору удалось показать разную реакцию зрителей кинозала, что само по себе является довольно сложной задачей. Невольно в памяти всплывают строки поэтессы Надежды Рождественской: "Никуда от памяти не деться, Не познать покоя, тишины. Остаётся вечной болью в сердце Сын, не возвратившийся с войны…".

Геннадий Александрович Токарев (1939-1995 гг.) родился в посёлке Мыс недалеко от Тюмени. Ранее детство выпало на военное время. Он испытал сполна все невзгоды сиротства. Его отец погиб на Курской дуге, а мама тяжело болела. Это обострило у будущего художника восприятие жизни, родной природы, истории. В отрочестве он увлёкся рисованием, учился в тюменской изостудии И.Н. Некрасова, которую посещали многие будущие тюменские художники, искусствоведы и реставраторы.

Работа "Стражи" (1988 г.) представляет зрителю стоящую на холме средневековую сторожевую крепость с окнами-бойницами, мощными стенами и башнями. Образ крепости символичен. Здание, служившее оплотом защиты границ нашей страны, пережившее многочисленные войны и кровопролития, в наше время утратило свою функцию. Однако, крепость осталась символом защиты, силы, мощи и непоколебимости границ и суверенитета Родины. Образ крепости отсылает нас к трагическому символу Великой войны – обороне Брестской крепости. Вспоминаются строки Р. Рождественского: "Если б камни могли говорить, Под летящими вдаль облаками, Рассказали б о мужестве камни, Если б камни могли говорить…". Художник не пытался воссоздать конкретное историческое место, связанное с давними событиями. Вживаясь в образ прошлого, автор стремился в современном пейзаже почувствовать и передать дух ушедшего времени.

Тематика Великой Отечественной войны по-прежнему волнует художников. В своих работах они обращаются к минувшим событиям, с новой силой и глубиной раскрывая подвиг народа, утверждая его колоссальное значение для нынешнего дня. Война навсегда остается в памяти сердца, даже если проходят десятилетия. Долг памяти – знать и помнить то великое, героическое прошлое, связывающее современное поколение, с событиями прошлого нашей Родины.

МАУК "ЦКД" расположен по адресу: Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Кузнецова, 47. Возрастная категория выставки 6+.