Тобольские врачи помогли мужчине с увеличенной вдвое селезенкой

Фото: пресс-служба ОБ № 3 города Тобольска

В Областную больницу №3 Тобольска поступил мужчина с жалобами на дискомфорт в животе и проявления интоксикации организма. Диагностика выявила увеличенную практически вдвое селезенку — она достигала размера печени. Причиной патологии стало нарушение оттока крови из-за тромбоза, который в свою очередь развился как последствие перенесённой ранее коронавирусной инфекции.

Из-за сосудистого поражения мужчине грозило внутреннее кровотечение. Ситуацию осложняло начавшееся заражение крови. Необходима была срочная операция по удалению селезенки — только так можно было устранить опасность для жизни пациента.

Из-за огромного размера селезёнки тобольским хирургам Игорю Амелину и Акмалу Джабборову пришлось проводить полостную операцию через разрез сложной формы — иначе патологический орган было не извлечь. Хирургическое вмешательство шло два часа.

"На фоне сепсиса свёртываемость крови была крайне низкой, и одно неосторожное движение привело бы к обильному кровотечению. Это была очень сложная в техническом плане операция, но всё прошло хорошо. Пациент восстанавливался сначала в реанимации, а после – в палате интенсивной терапии хирургического отделения", — рассказал Игорь Амелин, заведующий хирургическим отделением Областной больницы №3 города Тобольска.