Ишимский район празднует свой 90-летний юбилей

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Ишимского района со знаменательной датой.

Современный и развивающийся, комфортный для жизни, работы и отдыха район встречает свой юбилей достойными результатами, подчеркнул губернатор.

"Здесь находится самое большое зерновое поле региона, действуют и расширяют свои мощности крупные предприятия. Работает один из двух российских заводов по глубокой переработке пшеницы. Создана площадка агроиндустриального парка, где планируется реализация проектов по переработке сельхозпродукции, в том числе и с применением современных биотехнологий", - отметил Александр Моор.

Губернатор пожелал Ишимскому району процветания, а его жителям - здоровья, счастья и успехов. Особые слова благодарности за крепкий фундамент для новых побед и достижений он адресовал ветеранам района.

В торжественной обстановке глава региона вручил ишимцам почетные награды, сообщает ОперШтаб.