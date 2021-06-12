Тюменские бабушки приглашают на открытые тренировки

Серебряные волонтеры каждое воскресенье проводят спортивные тренировки для всех желающих. Разминки помогут не только улучшить физическую форму, но и поднять настроение.

"В сквере Комсомольский еженедельно проходит Light-разминка, на которой можно увидеть активистов, бегающих трусцой, приседающих и занимающихся скандинавской ходьбой", - сообщили в благотворительном фонде "Старшее поколение".

Присоединиться к зарядке от проекта “Бабушкин Workout” можно каждое воскресенье в 10:00, пишет "Вслух.ру".