Отпраздновать День России тюменцы могут в Музейном комплексе им. Словцова

Фото: пресс-служба ТМПО

В честь грядущего Дня России музейный комплекс им. Словцова (ул. Советская, 63) приготовил для тюменцев и гостей города обширную программу. С 10 по 13 июня гостей музея ждут мастер-классы, тематические кинопоказы, лекции, интеллектуальные баталии, экскурсии на двухэтажном автобусе и многое другое.

Расположенный в здании музейного комплекса детский центр "Музейляндия" организует серию разнообразных мастер-классов. С 10 по 12 июня в 16:30 любой желающий может создать объемную поздравительную открытку ко Дню России на мастер-классе "3D открытка" или смастерить удивительные поделки "Карты России" в различных техниках (торцевание, квилинг, пластилин). А 12 и 13 июня с 13:00 до 17:00 детский центр проводит мастер-классы "Жетон-Триколор", который научит делать креативные вещи из простых пластиковых крышечек, и "Спиннер-Триколор" (популярная игрушка-волчок с завораживающим оптическим эффектом). Стоимость участия 100 рублей, возрастная категория 0+.

В субботу, 12 июня, в 12:00 в музейном комплексе им. Словцова стартует лекторий "Князь. Воин. Святой. Образ Александра Невского в искусстве…". Правитель, полководец и дипломат, святой Русской православной церкви, он сыграл огромную роль в истории Российского государства. Многие художники и поэты воспевали его образ в искусстве и литературе. Но знаем ли мы, как выглядел князь Александр Невский и какие произведения искусства сформировали представления о нем? На эти и другие вопросы можно получить ответ на этом мероприятии. Стоимость участия от 50 рублей. Категория 6+.

Также в 12:00 состоится показ фильма "Александр Невский" (1938 год). Это советский художественный исторический фильм о древнерусском князе, одержавшем победу в битве с рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере 5 апреля 1242 года. Относится к плеяде классических советских исторических фильмов 1930-х годов и считается одной из лучших работ Сергея Эйзенштейна. Вход на показ свободный, но количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по тел: +7 (3452) 45-35-90, +7-929-266-73-72. Возрастных ограничений нет.

В 15:00 тюменцы могут посетить необычный музыкальный лекторий "Лето в цветах". В первом отделении лекции-концерта прозвучит танцевальная музыка: вальсы, польки, галоп, менуэт. Во втором отделении - "Романс" Сергея Рахманинова. Завершат концерт самые известные мелодии о любви, объединенные в попурри Натальи Капитановой "История любви" из цикла "Музыкальное рандеву". На экранах зрители увидят феерическую фантазию из девяти художественных фильмов. Вход свободный! Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по тел: +7 (3452) 45-35-90, +7-929-266-73-72. Категория 6+.

Также 12 июня, но в 16:00, состоится интеллектуальная игра "Все о России". Участники смогут проверить свои знания о героях России, истории Отечества и удивительной российской культуре. Стоимость участия от 50 рублей. Категория 12+

Непосредственно в День России в 20:00 и 21:00 состоится экскурсия "Ночь. Улица. Фонарь… Автобус" на двухэтажном автобусе. Во время вечернего путешествия участники посетят старинные кварталы Тюмени, порой новой и незнакомой, увидят город с необычного ракурса, полюбуются на вечерние огни Моста Влюбленных и набережной, Цветного бульвара, Площади памяти. Гости экскурсии послушают интересные истории о городе и развлечениях тюменского купечества, узнают, где в Тюмени находится памятник Г.Е. Распутину и есть ли в городе улица в честь первого водопровода Сибири.

Выезд от остановки "Набережная". Стоимость билетов на первый этаж 250 рублей, на второй - 350 рублей (детям до 14 лет - 250 рублей). Возрастная категория 12+.

В субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00 от музея "Городская Дума" стартуют экскурсии "От острога до столицы" на двухэтажном автобусе. Это обзорная экскурсия по исторической части Тюмени – первого русского города за Уралом. Она расскажет об удивительных фактах, самых заметных событиях в его истории, площадях и скверах, об известных людях города: купцах Колокольниковых, А.И. Текутьеве, промышленнике Н.Д. Машарове и других.

Участники увидят характерные черты "старой" и "новой" Тюмени: купеческие особняки XIX–начала XX в., величественные храмы и Свято-Троицкий мужской монастырь – самый старейший памятник архитектуры города, Тюменский драматический театр и Набережную, мост Влюбленных и многое другое. Посетив экскурсию, можно открыть для себя свою Тюмень - или полюбить ее еще больше!

Стоимость билета на первый этаж 350 рублей, на второй - 450 рублей. Для лиц, достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), детей до 14 лет и инвалидов стоимость составит 250 и 300 рублей соответственно. Возрастное ограничение 6+

Наконец, 12 и 13 июня в стенах музейного комплекса пройдет XI фестиваль документального кино "КинЗА". Зрители увидят лучшие актуальные документальные работы в с ведущих российских кинофестивалей. Вход свободный, количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по тел: +7 (3452) 45-35-90, +7-929-266-73-72. Категория 0+