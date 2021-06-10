Врачи спасли тоболяка с артерией, перекрытой на 95%

Фото: пресс-служба пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница №3»

В Тобольске в скорую помощь позвонил житель поселка, расположенного в двадцати километрах от города. Мужчина средних лет сообщил о внезапной боли в груди, которая застигла его во время работы на приусадебном участке. Боль не удавалось купировать имеющимися лекарственными препаратами. Диспетчер немедленно направил бригаду скорой помощи и дал необходимые рекомендации.

По прибытии фельдшер провел электрокардиографию, которая показала острый коронарный синдром. Пациенту была оказана вся необходимая медицинская помощь с использованием антикоагулянтной терапии и организована немедленная перевозка в приёмное отделение Областной больниц №3, где мужчину уже ждала команда врачей.

Спустя 20 минут после поступления в больницу и осмотра врачом-кардиологом в экстренном порядке пациента перевели в операционную с диагнозом инфаркт для лечебно-диагностической процедуры — коронарографии.

Эндоваскулярный хирург с помощью рентгенконтрастного метода выявил артерию, пораженную пристеночным стенозом. Сужение просвета достигало 95%. Врач высвободил артерию и полностью восстановил кровоток.

Несмотря на позднее обращение — прошло уже больше четырех часов с приступа боли —врачам удалось полностью восстановить нормальную работу сердца. На следующий день у пациента исчез болевой синдром, ему была назначена необходимая терапия и индивидуальный комплекс реабилитационных мероприятий, таких как лечебная физкультура и физиопроцедуры. Пациент пребывал на стационарном лечении десять дней, сейчас он находится на диспансерном учете у кардиолога.

Врачи напоминают, что в дачный сезон нужно быть осторожными. Особенно если у вас есть сердечно-сосудистые отклонения.

— отложите работу в жару: выбирайте раннее утро и часы ближе к вечеру, уходите с солнцепека в тень, используйте широкополую шляпу;

— делайте небольшую разминку до начала работы, а также давайте себе раз в час распрямляться, поднимать голову и делать передышку;

— измеряйте давление: если показатели больше, чем 140/90, то работы в саду лучше отложить;

— пейте больше воды;

— не носите тяжести;

— при длительной работе на грядке меняйте позы: на скамеечке, на четвереньках – старайтесь не находиться долго в положении стоя в наклон.