У 10-летнего тюменца из кишечника извлекли 14 деталей от конструктора

В детское приемное отделение Областной клинической больницы № 2 Тюмени поступил 10-летний мальчик с болью в животе и рвотой. С подозрением на острый аппендицит его направили к детским хирургам, но в ходе диагностической лапароскопии выяснилось, что в просвете кишечника ребенка присутствуют инородные тела: в общей сложности 14 деталей от конструктора — болты, гайки и магнит.

"В ходе диагностической операции мы обнаружили серьезное воспаление — перитонит, конгломерат петель кишечника, скопление инфильтрата. Ревизия выявила инородные тела в толстом и тонком кишечнике. Магнит из конструктора собрал на себя остальные детали, в итоге получился большой железный комок с острыми краями. Это стало причиной перфорации стенок кишечника в четырех местах", — рассказал заведующий хирургическим отделением детского стационара №2 ОКБ №2 Валерий Чевжик.

Чтобы удалить инородные тела, ушить кишечник, удалить воспаленные участки и инфильтрат, потребовалось три операции. Сейчас состояние мальчика стабильное, он поправляется и скоро поедет домой.

Врачи ОКБ №2 отмечают, что случаи заглатывания инородных тел участились. Особенную тревогу у них вызывает заглатывание батареек, магнитов, деталей с острыми краями. Все это крайне опасно для детских жизней. Батарейка, находясь длительное время в желудке, разлагается и выделяет кислоту, которая вызывает язвы и внутреннее кровотечение. Магниты притягивают к себе другие железные детали, из-за чего инородное тело увеличивается в размерах и может застрять внутри детского органа. Острые края предмета вызывают ранения и повреждения внутренних органов.

"В присмотре родителей нуждаются не только грудные и маленькие дети, которые ползают по полу и тянут в рот все подряд. Как показывает практика, проглотить посторонний предмет могут даже взрослые дети, например, откручивая неподдающийся болт конструктора зубами. Если в этот момент ребенка задеть или толкнуть – деталь уже проглочена. Ребенок может не придать этому значения, забыть или побояться рассказать родителям, а время в данном случае играет решающее значение. Задача родителей – строить с детьми доверительные отношения и объяснять, как много опасностей таит в себе повседневная жизнь",— рассказал Валерий Чевжик.