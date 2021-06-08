В Тюмени оштрафовали участников свадебного кортежа, дрифтовавших на проезжей части

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени привлечены к ответственности за нарушение ПДД участники свадебного кортежа, которые 6 июня устроили дрифт на проезжей части улицы Республики. Видео размещено в социальной сети.

Инспекторы полка ДПС ГИБДД установили и привлекли к административной ответственности семь участников свадебного кортежа на автомобилях Honda, двух BMW, Porsche, двух Mercedes-Benz и Kia. Это молодые люди в возрасте от 22 до 33 лет.

"Четыре водителя привлечены к административной ответственности за нарушение правил остановки на проезжей части, повлекшее создание помех для других участников движения, в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей. Два водителя наказаны за управление транспортом без государственных номерных знаков — это штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение права управления транспортом, водитель автомобиля Mercedes-Benz, дрифтовавший на дороге, наказан за разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.