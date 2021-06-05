В тюменском роддоме №3 провели экстренную операцию

В тюменский роддом №3 экстренно доставили женщину с подозрениями на внематочную беременность. Пациентка жаловалась на боль в животе, в ходе диагностики специалисты выявили наличие одного плодного яйца в полости матки, второго – в маточной трубе. Гинекологи роддома провели экстренную операцию – лапароскопически, через небольшие проколы, удалили трубу с плодным яйцом, сохранив при этом пациентке маточную беременность. В будущем женщина родила здорового ребенка.

В год в родильном доме №3 проводится порядка 2000 операций – экстренных и плановых. И 90% из них выполняются по малоинвазивным методикам, то есть без разрезов и максимально бережно для организма. Возможности эндоскопической хирургии значительно расширились три года назад, когда в распоряжение врачей поступило современное медицинское оборудование, пишет "АиФ – Западная Сибирь".

Хирурги-гинекологи спасают пациенток города с доброкачественными образованиями матки и придатков, с эктопическими беременностями. У специалистов большой опыт выполнения органосохраняющих операций при трубной беременности: сохранить маточную трубу удаётся практически каждой четвертой женщине. Благодаря этому девушки в будущем могут самостоятельно забеременеть и родить малыша.

"Наш роддом является клинической базой тюменского медицинского университета, мы тесно сотрудничаем с профессорами кафедры акушерства и гинекологии и кроме практической врачебной деятельности занимаемся научной работой. Одно из последних наших исследований касается органосохранных операций при шеечной беременности. Оно нашло положительный отклик среди коллег на международном симпозиуме", – рассказала заведующая гинекологическим отделением родильного дома №3 Елена Семенова.