В Ялуторовске будут проводить тренировки на открытых площадках

Волонтеры АНО "Точка" реализуют в Ялуторовске социальный проект "Займись спортом". Для горожан на двух площадках будут проводить открытые тренировки для всех желающих.

Как рассказала координатор проекта Екатерина Буракова, проект получил поддержку городской администрации. Занятия будут проходить по адресам: улица Революции, 181, Революции, 131

"Основная цель проекта - привить жителям Ялуторовска желание заниматься спортом, благодаря проведению тренировок и различных мастер классов на спортивную тематику. Тренировки начнутся 6 июня", - сообщила она.

Заниматься могут все желающие от 5 лет. Кроме того, летом 2021 года в Ялуторовске будет реализовано еще два проекта, популяризирующих спорт и ЗОЖ: "Соседи" и "Я бегу", пишет ИА "Тюменская линия".