Тюменку оштрафовали за получение выплат на вымышленную дочь

Мировой судья судебного участка № 2 Центрального судебного района Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летней местной жительницы. Женщину признали виновной в совершении преступления по ч.1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

В июле 2020 года женщина через МФЦ подала в управление социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района заявления на получение пособий и других выплат на дочь 15 апреля 2020 года рождения. Она приложила поддельное свидетельство о рождении. С июля по сентябрь 2020 года женщина обманным путем получила более 132 тысяч рублей.

Суд назначил подсудимой штраф в размере 7 тыс. рублей в доход государства и постановил взыскать с осужденной в пользу регионального департамента социального развития всю похищенную.