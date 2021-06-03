Тюменку оштрафовали за получение выплат на вымышленную дочь

14:25 03 июня 2021
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Мировой судья судебного участка № 2 Центрального судебного района Тюмени  вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летней местной жительницы. Женщину признали виновной в совершении преступления по ч.1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). 

В июле 2020 года женщина через МФЦ подала в управление социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района заявления на получение пособий и других выплат на дочь 15 апреля 2020 года рождения. Она приложила поддельное свидетельство о  рождении. С июля по сентябрь 2020 года женщина обманным путем получила более 132 тысяч рублей. 

Суд назначил подсудимой штраф в размере 7 тыс. рублей в доход государства и постановил взыскать с осужденной в пользу регионального департамента социального развития всю похищенную.

Теги: мошенничество
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