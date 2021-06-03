Альберт Суфианов встретился с маленькой пациенткой, которой несколько лет назад удалил огромную опухоль

Специалисты Федерального центра нейрохирургии в Тюмени побывали с визитом в Оренбурге для обсуждения вопросов проектирования новой областной детской больницы. Во время мероприятий главный врач Федерального центра нейрохирургии, профессор Альберт Суфианов встретился с маленькой девочкой Серафимой, которую несколько лет назад прооперировал в центре нейрохирургии Тюмени.

Доктор удалил ей огромную опухоль срединной локализации, занимающую около 30 процентов головного мозга. Встреча докторов и пациентов была организована в рамках акции к Международному дню защиты детей руководством оренбургской больницы.

"Я давно мечтал попасть в Оренбург, здесь компетентные врачи, хотелось закрепить сотрудничество, а тут такая встреча. Серафима подросла и, к всеобщей радости, справилась со смертельной болезнью. Операция, проведенная в нашем центре, и дальнейшее лечение, оказались эффективными. Я рад, что встретился с Серафимой и ее семьей", — рассказал Альберт Суфианов.

Операцию маленькой Серафиме тогда организовали по первому звонку. Хорошо отлаженное сотрудничество с врачами Оренбурга позволило экстренно доставить девочку в нейрохирургический центр в Тюмень. Родители Серафимы рассказали профессору о состоянии девочки, а он в свою очередь провел медицинский осмотр Серафимы и 15 пациентов, которые нуждаются в нейрохирургической помощи в Федеральном центре нейрохирургии.

По словам заведующего детским отделением ФЦН Юрия Якимова, порядка 100 высокотехнологичных операций проводится жителям Оренбургской области в год в тюменском центре нейрохирургии, более 20 — детям.

"Как правило, это самые сложные случаи, когда нет возможности помочь пациентам в Приволжском Федеральном округе. Маленькой Серафиме провели операцию в 2 года, сейчас ей четыре, она светится, радуется и никогда больше не вспомнит о смертельной болезни. Конечно же, мы будет отслеживать ее состояние и дальше совместно с оренбургскими врачами", — отметил заведующий детским отделением ФЦН в Тюмени.