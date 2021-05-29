Тюменские школьники станут участниками Всероссийского фестиваля "Большая перемена"

Талантливые тюменские школьники и студенты готовятся принять участие во Всероссийском фестивале "Большая перемена". В этом году конкурс пройдет в Москве в Парке Горького в рамках празднования Международного дня защиты детей.

Прием заявок на фестиваль для школьников 5-11 классов и студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования проводился на конкурсной основе. Для участия ребятам нужно было прислать свои мотивационные письма, которые затем оценивали организаторы фестиваля.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, среди 117 заявок в официальном сообществе "Большой перемены" в социальной сети "Вконтакте" были выбраны 12 ребят из Абатского, Вагайского, Тюменского районов, Ишима и Тюмени. Одна из них – студентка 2 курса Тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий. В состав тюменской делегации также вошли два педагога-наставника "Большой перемены" из Заводоуковска и Тобольска.

Фестиваль рассчитан на разные интересы и увлечения ребят. Среди его направлений - наука и технологии, творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, урбанистика и многое другое. Фестиваль будет проходить одновременно более чем на 20 площадках – главной сцене, большом лектории и пространствах, посвященных разным направлениям конкурса.