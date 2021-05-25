Тюменцев научат делать фонарики своими руками

Фото: пресс-служба ТМПО

Музей "Дом Машарова" 28 мая приглашает всех желающих на мастер-класс "Светящийся фонарик". Проведёт занятие руководитель и режиссер театра теней "Ключ от сказки" Юлия Кувшинова.

Дни становятся все длиннее, ночи короче, а свет маленьких фонариков добавит к теплым летним вечерам немного уюта. Начало встречи в 18:00. Стоимость участия 300 рублей с человека. Музей "Дом Машарова" расположен по адресу: ул. Ленина, 24. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефону: 46-13-10. Возрастная категория 6+