В селе Червишево Тюменского района завершается ремонт детской школы искусств

Онохинская детская школа искусства в селе Червишево Тюменского района станет в два раза больше после ремонта. Работы уже идут к завершению.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, детская школа искусств располагалась в здании площадью 119 кв.м, юным танцорам и музыкантам было там довольно тесно. Поэтому местные власти нашли более подходящее помещение и организовали ремонт, чтобы для 146 детей появился зал хореографии, увеличилось число кабинетов для занятий вокалом, музыкой, изобразительным и декоративно-прикладным искусством. Общая площадь школы после ремонта составит 255 кв.м. Строители расширили дверные проемы, поменяли окна и двери, обновили входную группу. Завершается установка охранно-пожарной сигнализации, отделочные работы.

Глава Тюменского района Светлана Иванова, посетив в ходе рабочей поездки в Червишево ДШИ, отметила качество выполненных работ, а директор школы Алла Назаренко подчеркнула, что в обновленном помещении будет больше возможностей для занятий детей и взрослых жителей села. В июне ДШИ получит новую мебель, оборудование и инструменты в рамках нацпроекта "Культура", а в сентябре в новые классы и студии придут ученики и педагоги.