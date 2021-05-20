Отпускное настроение: определены любимые туристические направления тюменцев

Привычные зарубежные направления для отдыха россиян в этом году оказались недоступны. Туристы, как и годом ранее, обратили внимание на маршруты внутри страны. Длительные майские праздники подтвердили эту тенденцию. С помощью инструментов Big Data эксперты МегаФона выяснили, какие направления пользуются популярностью у тюменцев в начале отпускного сезона.

В этом году к традиционным туристическим маршрутам, которые выбирали горожане добавилась Уфа и Омск. Пальму первенства удерживает среди предпочтений жителей области кавказские республики – Дагестан и Чечня. В Москву и Санкт-Петербург отправились 13% отдыхающих.

Среди любимых направлений жителей нашей области, стал и Ставропольский край. Меньше всего абонентов отправилось в регионы Дальнего Востока и Центральной России. На общение и обмен впечатлениями от отдыха в майские каникулы тюменцы использовали 700 ТБ трафика и почти 13 миллионов минут. Самыми интернет-активными днями в аэропорту "Рощино" стали 1 и 10 мая, а на железнодорожном вокзале Тюмени – 4 мая. В эти дни пользователи больше, чем обычно, выходили в глобальную сеть.

Путешественники из соседнего Екатеринбурга выбрали для отдыха Казань, Самару и Санкт-Петербург. Жители Пермского края отдыхали в Москве, челябинцы в Башкирии. При этом московские абоненты не спешили на Урал, а предпочли регионы центральной России - Тулу, Владимир, Тверь, Рязань и Калугу – их посетили 32% московских абонентов