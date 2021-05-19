Жители СНТ "Солнышко", чьи дома пострадали при пожаре, получат выплаты

Сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что граждане, чье имущество пострадало от пожара в СНТ "Солнышко" Тюменского района, получат финансовую помощь.

Собственники, у кого пострадали дома, в которых они прописаны, и у кого это было единственное жилье, получат выплату по следующей формуле: площадь дома, поставленная на учет, умноженная на 50 648 рублей. Столько стоит строительство одного квадратного метра в Тюменском районе.

Собственникам домов, у кого это не единственное жилье, полагается разовая выплата в размере 1 млн рублей.

Если пострадали хозяйственные постройки, выплата составит 200 тыс. рублей.

Хозяева участков, где не было построек, но пострадали насаждения, получат по 50 тыс. рублей.

Ответственным за осуществление выплат губернатор назначил департамент социального развития Тюменской области.

За разъяснениями по оказанию помощи, вопросам подачи заявлений на выплаты пострадавшие от пожара в СНТ "Солнышко" Тюменского района могут обратиться в управление социальной защиты населения г. Тюмени и Тюменского района. Телефоны горячей линии: 8 (3452) 50-29-61, 50-29-52 — работают круглосуточно.