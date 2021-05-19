Тюменцев проконсультируют насчет регистрации садовых домов

Завтра, 20 мая, состоится прямая телефонная линия, организованная Управлением Росреестра по Тюменской области.

Тюменцы смогут получить консультации по изменениям законодательства в части порядка постановки на государственный кадастровый учет и регистрации прав на объекты индивидуального жилищного строительства и садовые дома.

На вопросы жителей региона ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого назначений Диана Савич.

Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону (3452) 43-28-43.