Тюменцев проконсультируют насчет регистрации садовых домов

11:15 19 мая 2021
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Завтра, 20 мая, состоится прямая телефонная линия, организованная Управлением Росреестра по Тюменской области.

Тюменцы смогут получить консультации по изменениям законодательства в части порядка постановки на государственный кадастровый учет и регистрации прав на объекты индивидуального жилищного строительства и садовые дома.

На вопросы жителей региона ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого назначений Диана Савич.

Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону (3452) 43-28-43.

Теги: дачная амнистия , Росреестр
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