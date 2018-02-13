Тюменцам напоминают об окончании "дачной амнистии"

1 марта 2018 года заканчивается срок "дачной амнистии" — упрощенной процедуры регистрации прав на индивидуальные жилые дома. В частности, утратит силу правило, что для регистрации права собственности на такие дома не требуется разрешение на ввод в эксплуатацию. В связи с этим управление Росреестра по Тюменской области рекомендует правообладателям земельных участков для индивидуального жилищного строительства или расположенных в населенных пунктах для ведения личного подсобного хозяйства, на которых построены жилые дома, до 1 марта обратиться в ведомство с заявлением о регистрации на них права собственности.

Для проведения этой процедуры необходима оплата государственной пошлины, наличие разрешения на строительство, правоустанавливающих документов на земельный участок и подготовленного кадастровым инженером технического плана жилого дома. В случае, если ранее права на земельный участок были зарегистрированы, предоставлять правоустанавливающие документы на него не требуется.

Изготовить технический план жилого дома вправе только кадастровый инженер, который должен заключить с собственником дома договор подряда на выполнение кадастровых работ. Таким договором может быть установлена возможность оплаты работы только после проведения кадастрового учета и регистрации прав на жилой дом.

Заявления и документы на регистрацию прав можно подать при личном обращении в многофункциональные центры "Мои документы", в электронном виде с помощью специальных сервисов на сайте Росреестра (в том числе в "Личном кабинете правообладателя") или направить по почте.

Заявления, представленные до 1 марта 2018 года, будут рассматриваться по правилам, действовавшим до указанной даты. После 1 марта 2018 года для регистрации права собственности на жилой дом потребуется ввод жилого дома в эксплуатацию. Для этого необходимо обратиться в орган местного самоуправления по месту нахождения такого объекта.