В рамках "дачной амнистии" тюменцами зарегистрировано более 319 тысяч объектов недвижимости

За 1 полугодие 2024 года в рамках "дачной амнистии" Управлением Росреестра по Тюменской области на территории региона зарегистрировано прав в отношении 2 006 объектов недвижимости (земельных участков и объектов капитального строительства).

До 1 марта 2031 года действует упрощенный порядок оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в черте населенного пункта, ведения садоводства.

Государственный кадастровый учет и регистрации права собственности на жилые и садовые дома осуществляются на основании документов, подтверждающих права на земельный участок, и технического плана, подготовленного на основании декларации об объекте недвижимости, сообщает Мегатюмень.