Тюменцев приглашают на шоколадную выставку

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" запускает розыгрыш билетов на выставку "Шоколандия" (0+) в своем Инстаграме.

Будет один победитель, имя которого станет известно 20 мая. Счастливчика определят среди выполнивших условия конкурса с помощью специального приложения.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, надо подписаться на страницу "Афиши Тюмень" в социальной сети Инстаграм, поставить лайк публикации о розыгрыше и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев может быть любым. Чем больше комментариев, тем выше шансы на победу.

Выставка "Шоколандия" работает в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60) ежедневно с 10:00 до 21:00 до 30 мая. Кассы открыты до 20:00.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть открытым.