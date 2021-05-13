В Тюмени запретят продажу алкоголя на День молодежи, День города и на последний звонок

В Тюмени согласно постановлению администрации города запрет на розничную продажу алкогольной продукции будет действовать в дни проведения массовых мероприятий: последнего звонка — 17 мая, Дня молодежи — 26 июня, Дня города — 31 июля.

"В случае выявления фактов продажи алкогольной продукции в нарушение требований действующего законодательства лица, допустившие нарушения, будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа", — отмечают в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени.

Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли и организациями, а также на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.