От тюменцев ждут сообщений о незаконной интернет-торговле алкоголем

Фото - ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»

Акцию по поиску в интернете противоправного контента, содержащего информацию о дистанционной продаже алкогольной продукции проведут в Тюмени в пятницу, 14 апреля, сообщил областной центр профилактики и реабилитации.

Акция призвана выявить сайты и интернет-объявления, содержащие информацию о незаконной розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, спиртосодержащей пищевой продукции, этилового спирта, спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которых запрещена. Мероприятие специально организовано накануне массовых общественных мероприятий: 19 мая - последний звонок в школах, 24 июня - День молодежи, 29 июля – День города.

Отклика ждут от тюменцев старше 18 лет, на участие необходимо подать заявку на сайте "DOBRO.RU".

Координаторы акции готовы ответить на все вопросы ее участников по телефону (3452) 21-49-10.