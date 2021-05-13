Тюменский художник обучит рисованию всех желающих

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Пленэр с тюменским художником Олегом Валентиновичем Шевченко запланирован на каждую среду и пятницу с 16:00 до 18:00 на территории арт-пространства "Время Победы". Напомним, арт-пространство открыто на Масловском взвозе набережной реки Туры, напротив мультицентра "Контора пароходства".

Пленэр — это занятия изобразительным искусством на улице. В течение двух часов участники под руководством Олега Валентиновича будут создавать картины на городскую тематику. Мольберты, карандаши, кисти, краски и фартуки бесплатно выдадут на месте – вам нужно взять с собой лишь вдохновение и желание заниматься творчеством.