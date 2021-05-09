На сайте "Бессмертного полка" проходит трансляция тюменского онлайн-шествия

15:04 09 мая 2021
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В 15:00 стартовала трансляция онлайн-парада “Бессмертный полк” — акции памяти и благодарности людeй, для кoтopых Втopaя мировaя вoйнa ocтaeтcя пepeлoмным моментом в иcтopии и страшным событием семейных хpoник.

В прежние годы мы в колоннах несли портреты наших родных ветеранов. Сегодня у нас больше возможности вглядеться в лица героических земляков. Спасибо им за их подвиг, cамоотверженный труд, веру, любовь к родине и Великую Победу!

Теги: бессмертный полк , День Победы
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