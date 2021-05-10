В Тюменской области продолжается строительство новых школ

В Тюменской области продолжается строительство школ в рамках реализации национального проекта "Образование". В некоторых из них работы уже выходят на финальный этап.

Как сообщили в главном управлении строительства региона, в двух школах в районе улиц Зелинского-Менделеева и в районе ЖК Звездный уже монтируются внутренние инженерные сети, ведутся работы по благоустройству территории. Для этих учреждений использовали типовой проект на 1200 учебных мест, который включен Минстроем России в реестр экономически эффективной проектной документации.

Кроме быстрого строительства такого объекта, использование экономически эффективной проектной документации дает возможность повторения апробированных и успешно зарекомендовавших себя технических и технологических решений.

Всего в Тюменской области продолжается возведение девяти школ – три из них в Тюмени. Остальные строятся в Тобольском, Вагайском, Уватском, Ялуторовском и Тюменском районах. В 2021 году планируется начать строительство еще как минимум трех новых школ.

