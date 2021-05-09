В Тюменской области реализуется программа по улучшению жилищных условий ветеранов

Всех живущих в Тюменской области ветеранов Великой Отечественной войны обеспечивают жильем.

Как сообщили в главном управлении строительства региона, в настоящее время на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоят две вдовы ветеранов Великой Отечественной войны - в Тюмени и в Сорокинском районе. Им уже выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета, и сейчас они заняты подбором подходящих им жилых помещений.

Всего в рамках программных мероприятий в Тюменской области улучшили жилищные условия 2 360 человек. Из них 2 147 ветеранов реализовали социальную выплату и приобрели жилье, 213 ветеранам предоставлены жилые помещения по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда и жилищного фонда Тюменской области.