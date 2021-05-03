Тюменцев приглашают на лекции о театре

Марафон лекций о театре пройдет с 13 по 15 мая в МТЦ "Космос". Слушателей ждут пять бесплатных встреч, посвященных современному театру, цифровым технологиям в искусстве, комиксам. Вход свободный для всех желающих.

Откроет череду лекций тема "Современный танец как lifestyle". 13 мая в 19:30 выступит Ваня Демидкин – художник, куратор, автор подкаста "Против театра" и телеграм-канала "пиши перформенс", участник театральной компании "Перфобуфет". Он расскажет о том, как хореографы все чаще присваивают себе поп-культуру, тиражируя форматы и образы вечеринок, светских показов, рекламы и клипов, о том, как меняется культурное пространство в современном танце.

14 мая пройдет сразу две лекции. Первая — "Выйди и зайди нормально" начнется в 13:00. Спикером станет театральная журналистка, исследовательница партиципаторного искусства Алиса Балабекян. Она расскажет о том, как устроены современные цифровые, иммерсивные и сайт-специфические театральные проекты, и почему это может быть интересно зрителям.

В 16:00 начнется лекция театрального куратора и продюсера Марии Слоевой "Вы просто завидуете моему реактивному ранцу". Эксперт расскажет о том, почему комиксы — это отдельный вид искусства. В 19:30 начнется еще одна лекция Вани Демидкина "Цифровой театр: капитализм платформ", на которой пойдет речь о цифровом театре и о том, зачем нужны технологические платформы в искусстве.

Закончится марафон лекцией 15 мая в 19:00 "Эпизод I. Фестиваль сестер". Ее совместно проведут Алиса Балабекян и Мария Слоева. На фестивале каждый сможет поделиться опытом сестринства или впервые его пережить, пишет "Мегатюмень".