Мультицентр "Моя территория" в Тобольске организует квартирник ко Дню Победы

Квартирник ко Дню Победы пройдет в тобольском мультицентре "Моя территория" 6 мая с 18:30 до 20:00. Почтить память участников войны приглашают всех желающих.

В рамках мероприятия творческие молодые люди прочтут фронтовые письма под живые аккомпанементы, поделятся воспоминаниями о родственниках, прошедших войну, и выразят благодарность павшим воинам. Цель встречи — донести до тобольской молодёжи ценности, передающиеся поколениями, акцентировать важность сохранения мира на земле и ответственность за него каждого жителя страны.

По замыслу организаторов, старшеклассники, студенты, городские активисты и все, кто неравнодушен к теме Великой Отечественной войны, смогут провести вечер в атмосфере единомышленников, поделиться историями, передающимися в их семьях, и узнать о героях войны через фронтовые письма, дошедшие до нашего времени, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

"С каждым годом живых участников страшных военных событий становится всё меньше. Мы хотим объединить сознательную молодёжь Тобольска, которая захочет поделиться историей своей семьи не для галочки, а потому что ей действительно важно сохранить преемственность, разделить воспоминания прадедов-очевидцев, узнать больше о военном периоде и самой стать носителем истории для сверстников и потомков", — отметила руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.